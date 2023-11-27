رئيس جامعة سوهاج يشارك في ندوة «حياه كريمة» عن التوعية بالقضية الفلسطينية

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة للتوعية بالقضية الفلسطينية ودعم المشاركة في العمل العام، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ والعقيد محمد كمال مدير مكتب حياة كريمة بالمحافظة، وأكثر من 400 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة.

دوز القيادة السياسية بدعم القضية الفلسطينية

وثمن الدكتور حسان النعماني الدور الرائد للدولة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة في مساندة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، مشيداً بالجهود التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة لزيادة الوعي القومي لدى طلاب الجامعة بالقضية الفلسطينيه وتوعيتهم بالمشروعات القومية ومحاربة الأفكار السلبية، إلى جانب دورها المتميز في المبادرة الرئاسية وأعمال التطوير التي شهدتها قرى الريف المصري داخل محافظة سوهاج.

ندوات لدعم القضية الفلسطينية

وأوضح العميد محمد كمال أنه تم تنفيذ تلك الندوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بالقضية الفلسطينية، وحث المواطنين على دعمها، حيث بدأت فعاليات الندوه بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

دعم القضية الفلسطينية

واشتملت الندوة على كلمه ألقاها الدكتور ممدوح محمد حسن بكلية الآداب بجامعة سوهاج عن دعم مصر للشعب الفلسطيني وما قدمه من تضحيات في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، كما تم عرض فيديو عن أحداث غزة وفقرات فنية متنوعة قدمها فريق كورال جامعة سوهاج وفرقه الموسيقى العربية وقصر الثقافة وذلك بالمسرح الروماني بالمحافظة.