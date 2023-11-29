«حماة الوطن» بسوهاج ينظم مؤتمرا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم حماة الوطن أمانة سوهاج، مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة، مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي وفقا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة.

وكان في مقدمة المشاركين بالمؤتمر، أحمد العوضي، أمين عام الحزب، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ولفيف من أعضاء مجلس النواب،

مؤتمر دعم السيسي في سوهاج

وتضمن مؤتمر دعم السيسي عرضا لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضا من أهالي سوهاج للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن مصر القومي.

وعبر أمين عام حزب حماة الوطن اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن سعادته بالحضور الكبير لفعاليات اللقاء وأن تأييد السيسى جاء للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف وتحديات صعبة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة

فيما عبرت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، أن التأييد جاء استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية التي قادها السيسي، وما قطعته الدولة طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة لكل مصري، مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030».