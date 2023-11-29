تجهيز 508 مراكز لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص في الانتخابات الرئاسية بالمنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، اجتماعاً موسعاً لبحث ومتابعة التجهيزات والترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدى استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تجرى أيام 1و2و3 من شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة بداري مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الشركات والهيئات.

تجهيز وإعداد المقار الانتخابية

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ المنيا ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 508 مراكز انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، مع تقديم الدعم اللوجيستي، داعياً المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع لما لها من دور إيجابي في مسيرة الوطن نحو التنمية.

دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط

وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط يُسهم في إتمام العملية الانتخابية وإخراجها بشكل متحضر.

وكلف المحافظ، شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافى أي ملاحظات من ضعف للمياه أو انقطاع للكهرباء، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسباً لحدوث أي طوارئ خلال عملية التصويت.