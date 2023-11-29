حملة إلكترونية ببني سويف لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق الحملة الإلكترونية «#أنا_مشارك»، التي ينفذها شباب تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري المتطوعين ضمن مبادرة بني سويف بشبابها.

وتستهدف الحملة، نشر الوعي بين الشباب بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، المزمع إجراؤها ديسمبر المقبل.

دور الشباب في تعزيز المشاركة الإيجابية بالانتخابات

وأثني محافظ بني سويف، على مبادرة الشباب، مؤكدًا على أهمية دور الشباب في تعزيز المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري والواجب الوطني.

وقال المحافظ: «هذا هو المنتظر من شباب المحافظة أن يحمل على كاهله الدور الإيجابي من أجل بناء وطنهم واستمرار التنمية»، مؤكدًا على أنه لا أحد يختلف على أهمية المشاركة الانتخابية.

نشر الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بين الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكيفية اختيار المرشح المناسب، وذلك من خلال نشر فيديوهات ورسائل توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تتضمن الحملة، تنفيذ عدد من الأنشطة على الممشى السياحي لكورنيش النيل، وفي شوارع المحافظة؛ لحث وتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات.