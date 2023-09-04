5 نصائح لترشيد استهلاك المكنسة الكهربائية وخفض فاتورة الكهرباء

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات يجب إتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء خاصة في حال استخدام المكنسة الكهربائية، بسبب زيادة اعتماد ربات البيوت عليها في تتظيف الأرضيات والسجاد والمفروشات، وضمان عدم زيادة فواتير الكهرباء في الوقت ذاته.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات بسيطة يجب إتباعها لتقليل استهلاك المكنسة الكهربائية للكهرباء، كشف عنها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بعد تساءل الكثير المواطنين عن كيفية تقليل وخفض فاتورة استهلاك الكهرباء.

طرق استخدام المكنسة الكهربائية لتقليل استهلاك الكهرباء

ونشر الجهاز ضوابط ترشيد الكهرباء وتقليل فاتورة الاستهلاك طرق استخدام المكنسة الكهربائية على النحو التالي:

1- يجب تفريغ كيس الغبار بالمكنسة الكهربائية كلما امتلأ حتى نصفه.

2- مراعاة تنظيف المكنسة الكهربائية بشكل دوري، حتى تعمل بكفاءة أعلى واستهلاك كهرباء أقل، وبالأخص كيس الأتربة والفرشاة الخاصة به، لتعمل بشكل جيد وسريع لشفط الأوساخ والأتربة، ليؤدي لاستهلاك أكبر في الكهرباء وبالتالى زيادة فواتير الكهرباء.

3- قم بتجديد الخرطوم المطاطي حال فقد متانته، أو زاد طوله أكثر من اللازم.

4- تنظيف المرشح باستمرار عن طريق فرشاة ناعمة لمسح الأجزاء الداخلية من المكنسة.

5- مراعاة تشحيم المكنسة الكهربائية عن طريق الموظف متخصص.