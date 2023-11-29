ضياء رشوان: مصر تعمل على مسار دائم لمد الهدنة الإنسانية في غزة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك مسار دائم تعمل عليه مصر منذ بداية التفاوض لمد توقيتات الهدن الإنسانية في قطاع غزة، فاليوم هو الأخير في المهلة الممتدة للهدنة، وبدأت إجراءات تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، أن هناك العديد من الشرائح الخاصة بالإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، مثل الأطفال والنساء، فضلا عن فئات أخرى للرجال فوق سن الستين، وأقل من الستين، فضلا عن فئة الجرحى والمصابين والجثث، إلى جانب فئة العسكريين والتي ستكون المرحلة الأخيرة في تبادل الأسرى، مستطردا أن الشريحة الجاري الإفراج عنها هي شريحة النساء والأطفال.

الهدنة كانت اختبار لجميع الأطراف

وأشار إلى أن الهدنة كانت بمثابة اختبار لجميع الأطراف، والهدن في ظل الظروف المعقدة قابلة للانفجار في كل لحظة، متوقعا امتدادها بنسبة كبيرة، موضحا أن الهدنة الأولى تمت على أساس إطلاق سراح 50 في 4 أيام وجرت الأمور بامتياز.

وعن تفاصيل التفاوض وعرض حماس الذي رفضته إسرائيل، تابع: «حماس عرضت أثناء التفاوض إطلاق سراح 10 محتجزين كل يوم، والهدنة تكون 5 أيام، لكنها قوبلت بالرفض من نتنياهو، الذي قال 4 أيام، لأنه كان يبحث عن أي مكسب».

زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية لقطر

وتحدث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل إلى قطر، قائلا إن هذه الزيارة تعكس أشياء مهمة يتم إنجازها أهم من مد الهدنة ليومين أو أربعة.

ولفت إلى أن الممثل الإسرائيلي في مجلس الأمن، كان شديد العداء تجاه فكرة وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدا أن جميع الأطراف الدولية تحدثت عن وقف إطلاق النار، بما فيها الدول الداعمة لإسرائيل سابقًا.