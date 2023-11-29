رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية: أشكر الرئيس السيسي لدعمنا ووقف أطماع إسرائيل

في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة اليوم ندوة بعنوان «العنف ضد المرأة في زمن الحروب والأزمات»، بحضور السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، والسيدة أمل الأغا رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، وعضوات وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، الى جانب زوجات الدبلوماسيين المصريين، والدفعة 55 من الملحقين الدبلوماسيين في المعهد الدبلوماسي، وممثلي الشقيقات السودانيات في مصر.

واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف مرة على الأقل بحياتها

بدأت السفيرة منى عمر كلمتها بتوجيه تحية تقدير وإجلال لكل من يساهم في القضاء على العنف الموجه ضد المرأة، مشيرة إلى تعدد وتنوع اشكال العنف الذي تتعرض له المرأة والفتاة ، مشيرة إلى أن التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن 736 مليون سيدة في العالم، أي واحدة من بين كل ثلاث نساء تقريبا وقعن ضحايا بشكل أو بآخر، مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن لشكل من أشكال العنف.

وأضافت أن حجم هذا الرقم يعكس بشاعة الظاهرة وسيزيد هذا الرقم مؤخراً مع العدوان الاسرائيلي على غزة والتي تقوم بأعمال عنف وحشيه ضد النساء والاطفال.

أمل الأغا تشكر مصر على موقفها من مخطط التهجير

وأكدت أنه قد انتفض الأحرار في العالم كله إزاء أزمة قوامها القتل والدمار والوحشية والغدر، كارثة إنسانية تعرضت لها نساء فلسطين، فكن جنوداً وقفن بصلابة من أجل أبسط حقوق الإنسان ليس فقط لأنفسهن ولكن لأحبائهن، الحق في الحياة.

واستهلت أمل الأغا رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة كلمتها أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة نحو القطاع منذ عقود، من حصار خانق، وتضييق من البحر والبر والجو يهدف لتركيع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته بلا أدنى اكتراث لأي من المعايير الدولية والقوانين الإنسانية وتحمل الدولة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياتها، وهنا لابد من توجيه الشكر للشقيقة الكبرى وحاضنة الأمة العربية جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وقف بكل حزم في وجه الأطماع الإسرائيلية التي أعلنتها إسرائيل بلا خجل فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين لسيناء الشامخة تهجير رفضته مصر بهدف الحفاظ المصري التاريخي على حق الفلسطينيين بالعيش بكرامة على ترابهم وفي دولتهم كما تضمنها لهم المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

استعراض معاناة المرأة السودانية

وأشارت إلى العمل على كافة الصعد لتدعيم حماية المرأة الفلسطينية وكذا الطفل الذين يعانون منذ أكثر من 75 عاماً تبعات الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت الفعاليات عرض كلمة الدكتورة مايا مرسي في المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان المكانة والتمكين، الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وتضمنت المداخلات استعراض المعاناة التي تتعرض لها المرأة السودانية بسبب الصراعات القائمة، مناشدات بحق السيدات السودانيات في العيش في أمان واستقرار، كما توجهن بالشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على تقديم الدعم الكامل للمرأة السودانية منذ بداية الأزمة بالسودان.

دور الإعلام في توثيق معاناة المرأة

إلى جانب التأكيد علي دور الاعلام الهام في العمل على توثيق ما تتعرض له المرأة من عنف وقتل ودمار خلال الحروب والنزاعات المسلحة ليظل تاريخنا حاضر لدى الأجيال القادمة ولا ينسى .

وعلى هامش الندوة تم عرض عدد من منتجات السيدات المتدربات فى الورش والتدريبات التى ينفذها المجلس ضمن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية وبرنامج ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية ومنتجات اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة.