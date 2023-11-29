عاجل.. توضيح مهم من «التعليم» بشأن إجازة الانتخابات في ديسمبر

مع إعلان وزارة التربية والتعليم، منح عدد من المدارس إجازة خاصة، بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024، بخلاف إجازة العطلة الأسبوعية، التي تحصل عليها جميع المدارس، حددت الوزارة المدارس التي ستحصل على إجازة بسبب الانتخابات، إذ لن يطبق القرار على كل مدارس الجمهورية.

مدارس تحصل على إجازة في أيام الانتخابات

وقالت «التعليم»، إن الإجازة ستكون للمدارس التي تضم لجان الانتخابات الرئاسة 2024، فقط، المقررة إقامتها في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، موضحة أن الأيام الثلاثة ستكون إجازة رسمية لأي مدرسة بها لجنة انتخابية.

عدد أيام إجازة المدارس بمناسبة الانتخابات

أوضحت وزارة التعليم، أن إجازة الانتخابات الرئاسية في المدارس التي بها لجان انتخابية، ستكون أيام التصويت، علاوة على أيام أخرى تحدد بما يناسب كل مدرسة لتجهيز مقار اللجان بوقت كاف قبل عملية التصويت في أول يوم، فضلا عن إجازة نهاية الأسبوع أو العطلة الرسمية التي تحصل عليها المدارس في جميع المحافظات، التي تبدأ يوم الجمعة وتنتهي يوم السبت، في المحافظات التي تحصل على إجازة أيام السبت، لأن هناك محافظات تعمل مدارسها في أيام السبت.

أشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن الإجازة تأتي لمنح الطلاب فرصة للاستعداد للانتخابات الرئاسية، من أجل منحهم الفرصة في ممارسة حقهم في التصويت، خاصة طلاب الثانوية العامة ممن بلغوا السن القانونية للتصويت.

وكانت وزارة التربية والتعليم، طالبت المديريات التعليمية بإخلاء المدارس التي جرى تحديدها كلجان في الانتخابات الرئاسية، من أجل تجهيزها لإجراء عمليات الاقتراع فيها، مع التنسيق مع المحافظين من أجل تجهيز المدارس للوصول إلى أعلى مستوى أداء.