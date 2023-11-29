لجان لكبار السن.. توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن مقار الانتخابات الرئاسية

تابعت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم، سير العملية التعليمية والمدارس المقرر تخصيصها كمقار للجان الانتخابية بإدارات «الخليفة، المقطم، منشأة ناصر التعليمية، إدارة وسط القاهرة التعليمية».

تجهيز اللجان الانتخابية

واطمأنت وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على سير العملية التعليمية داخل المدارس المختلفة، مؤكدة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب إلى المدرسة.

وأكدت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية على تجهيز المدارس التي سيتم بها إجراء انتخابات الرئاسة 2024 أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وأكدت وكيل تعليم القاهرة، وضع لجان في الطابق الأرضي بما يتناسب مع كبار السن وذوي الهمم وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة باللجان.

وأثنت وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة من مديري عموم الإدارة التعليمية ومديري المدارس لظهور مقار اللجان الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة.