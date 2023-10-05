رغم الإجازة.. «الهيئة الوطنية» تستقبل طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة غدا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لاستقبال طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، ورغم اعتبار غدًا إجازة أسبوعية رسمية للعاملين بالقطاع العام، فأن «الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها لاستقبال طلبات الترشح، ولن تغلق رغم الإجازة الرسمية.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في استقبال طلبات الترشح من اليوم الخميس وحتى 14 أكتوبر، ورغم وجود أكثر من إجازة أسبوعية، إلا أن الهيئة تظل تعمل دون إغلاق في استقبال أوراق وطلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية.

تشكيل لجنة تلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات

وضمن الاستعدادات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد حسن سيد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، والرئيس بمحكمة الاستئناف، فضلًا عن نواب مدير الجهاز التنفيذي المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان.

استقبال المرشحين داخل قاعة كبرى مُجهزة

وتبدأ «الوطنية للانتخابات» في استقبال المرشحين للانتخابات أو وكلائهم القانونيين داخل قاعة كبرى مُجهزة بالطابق الأرضي، ويستمر تلقي أوراق الترشح حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير 14 أكتوبر، بحسب الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.