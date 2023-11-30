تفاصيل الحج السياحي لنقابة المهندسين.. اعرف الأسعار والمستويات

أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الحجز للحج السياحي 2024 قرعة وزارة السياحة، وحددت شروط التقديم، والمستويات المتوفرة وأسعار كل برنامج على حدة.

أسعار ومستويات الحج السياحي

وأوضحت نقابة المهندسين أنّ هناك أكثر من برنامج ومستوى للحج السياحي هذا العام، وجاءت مستويات الحج السياحي وأسعارها كما يلي.

- المستوى الخمس نجوم بمقدم حجز 60 ألفا و100 جنيه.

- المستوى الاقتصادي والبري بمقدم حجز 20 ألفا و100 جنيه.

وذكرت النقابة أنّ هناك شروط محددة للتقديم في برنامج الحج السياحي 2024 منها:

- التقديم للمهندس والمرافقين من الدرجة الثانية لا يقل سن المتقدم عن 25 سنة في تاريخ 2024-3-1.

- لم يسبق له الحج.

- لم يسبق له التقدم لأي جهة منظمة للحج هذا العام الداخلية - الجمعيات).

- الالتزام بتنفيذ الشروط والتعليمات الواردة في الإعلان النهائي.

- إعلان البرامج والأسعار والشروط النهائية بعد الانتهاء من التعاقد مع شركات السياحة.

قرعة الحج السياحي 2023

ولفتت النقابة إلى أنّ من لم يوفق في القرعة يسترد المقدم من خلال البنك الذي تحدده وزارة السياحة بالرقم القومي، بعد خصم 100 جنيه قيمة الخدمات الإلكترونية، على أن يكون الحجز بمقر النقابة العامة للمهندسين إدارة الرحلات أو عن طريق البريد الإلكتروني omra-hajj@eea.org.eg، ويكون ذلك مع إرفاق صورة كارنيه العضوية 2023، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.