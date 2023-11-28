تحذير من التعامل مع السماسرة والوسطاء للمتقدمين لقرعة الحج السياحي

حذرت غرفة شركات السياحة الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي من التعامل مع السماسرة والوسطاء، والتوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك حفاظًا على حقوقهم وحرصًا على راحتهم وسلامتهم.

مبالغ جدية الحجز

وأضافت في بيان صحفي أن باب تسجيل الأسماء لقرعة الحج السياحي مفتوح حتى 4 يناير المقبل، موضحة أن جميع المتقدمين لبرامج الحج السياحي سيدفعوا رسوم لجدية الحجز، وتبلغ القيمة لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم 60 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادى طيران) 20 ألفا و100 جنيه.

موعد إجراء القرعة

وأوضحت غرفة شركات السياحة أن موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 23 ألف مواطن ستكون يوم 6 يناير، لافتة إلى أن الوزارة خصصت نحو 83% من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية، لإتاحة أكبر فرصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، للفوز بفرصة الحج هذا العام.