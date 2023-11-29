المجلس الدولي لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي بنى دولته على شلال دم

علق الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، على حادثة استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن هذا الأمر ليس جديدا فالاحتلال الإسرائيلي لا يعرف الرحمة أو القوانين ولا يلتزم بالشرعية أو المواثيق الدولية.

الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف لغة السلم والمفاوضات

وأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «dmc»، أن الاحتلال الإسرائيلي بنى دولته على الجرائم والدم، فهم لا يعرفون سوى هذه اللغة، أما لغة السلم والمفاوضات والقوانين ليست في قواميسهم، متابعا: «قضيتنا اليوم هي المحاسبة من أجل وقف شلال الدم الذي يصر عليه الكيان الإسرائيلي».

محاولات مصر لوقف إطلاق النار

وأشار إلى مساعي ثلاثية تقوم بها مصر وقطر وبإشراف من الولايات المتحدة من أجل وقف هذا النزيف الدموي، متابعا أن الاحتلال الإسرائيلي يلتزم بجزء من الاتفاقيات ويخترق جزءا آخر، موضحا أن هناك مواثيق وأعراف تتعلق بالأسرى ويجب اتباعها من قبل الدول سواء كانت دولة احتلال أو غيره.