الخارجية الألمانية: الوضع في غزة كارثي للغاية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وإن وزارة الخارجية الألمانية تعمل على زيادة مساعداتها الإنسانية بمبلغ إضافي قدره 18 مليون يورو، يستفيد منه سكان غزة، من خلال برنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر الألماني.

أزمة في غزة

وأضاف المتحدث الألماني -في تصريح صحفي- «ما يزال سكان غزة بحاجة إلى كل شيء: الماء والغذاء والدواء والملابس. وتهدف هذه الأموال إلى المساعدة في تزويد السكان المدنيين بالسلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة».

وتابع: «يتم دعم المنظمات بهذه الأموال على وجه التحديد في مجال إمدادات المياه وإمدادات الغذاء والرعاية الطبية.. وبذلك يصل إجمالي مساعداتنا الإنسانية للأراضي الفلسطينية إلى 179 مليون يورو هذا العام، بما في ذلك 106 ملايين يورو من التمويل الجديد في الأسابيع القليلة الماضية».

ترحيب بالهدنة

وأعرب عن ترحيب بلاده بمد الهدنة الإنسانية إلى خمسة أيام حتى الآن، وقال إن الهدنة يجب أن تستمر أطول فترة ممكنة حتى نتمكن من تقديم المساعدة التي يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل.

وأضاف: «لا نزال نرى أن الاتفاقات بين إسرائيل وحماس صامدة، وأنه حتى في هذا التمديد الأول، يتم أخذ المزيد من الرهائن من سيطرة حماس كل يوم، بما في ذلك المواطنين الألمان».

إطلاق سراح ألمان

وأوضح أنه جرى إطلاق سراح أحد عشر مواطنًا ألمانيًا، معظمهم من الأطفال والشباب وأولياء أمورهم من المحتجزين بقطاع غزة، وأن عدد المواطنين الألمان الذين لا يزالون في قبضة حماس، أقل من ثلاثة.