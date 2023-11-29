رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي لم يرحم أحدا

قالت السفيرة آمال الأغا رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس حرب إبادة جماعية بقتل الأطفال والنساء دون رحمة.

اليوم التضامني مع نساء وأطفال فلسطين

جاء ذلك خلال اليوم التضامني مع نساء وأطفال فلسطين، وكذلك الشعب الفلسطيني ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نظمته نقابة الصحفيين، تحت شعار «منظمات دولية بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار».

تدمير القرى والتهجير

وأضافت أنه لا مجال للحديث عن العنف ولكن يجب علينا الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بتدمير القرى وقام بالتهجير القسري، كما قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة.

وأشارت إلى الآلام التي تعيشها المرأة الفلسطينية يوميا مع استشهاد أطفالها وأهلها، بالتالي لابد من مساندتها والعمل على حمايتها.

وشدد على النساء والأطفال أنه هم أكثر من يواجهون بشكل يومي تحديات صعبة تحت القصف الذي استمر لما يقرب الـ100 يوم، وأن العدوان المستمر أبرز ازدواجية نعايير المجتمع الدولي الغربي تجاه حقوق الإنسان.

وتابعت: «صفقة تبادل الأسرى هي خطوة إيجابية، منحت الحرية للمرأة الفلسطينية التي واجهت ألوان العذاب المختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، ولكن هناك جهود كبيرة لحماية المرأة الفلسطينية والأطفال، ولفتت إلى أن ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من غطرسة وانتهاك الاتفاقيات الدولية تحتاج لوقفة دولية حقيقية.