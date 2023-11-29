درجة الحرارة في بني سويف غدا: «لطيف نهارا بارد ليلا»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الخميس في محافظة بني سويف، حيث يسود طقس لطيف الحرارة نهارًا بارد ليلًا، وسط توقعات بوجود شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية، مع تضائل فرص سقوط الأمطار.

تضائل فرص سقوط الأمطار على محافظة بني سويف

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى تضاؤل وانعدام فرص تساقط الأمطار على محافظة بني سويف، غدًا الخميس، في ظل وجود الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة في بني سويف غدًا الخميس

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة غدًا الخميس على محافظة بني سويف هي 24 درجة للعظمي و12 درجة للصغرى.

استعدادات محافظة بني سويف لفصل الشتاء

واستعدت محافظة بني سويف بعدد من الأجراءات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، وذلك بتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات.

استعداد شركة المياه لموسم الشتاء في بني سويف

كما استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار بالتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.