رفع درجة الاستعداد في بني سويف تحسبا لسقوط أمطار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة استعداد القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث.

حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

جاء ذلك في ظل إعلان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الحالي، وما تضمنتها من احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 10 إلى 40% على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

مراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء

كما وجه محافظ بني سويف بمراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، موجها باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

رفع درجة الاستعداد

وشدد المحافظ على مسؤولى قطاع شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات.