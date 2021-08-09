درجة الحرارة في بني سويف اليوم.. تراجع نسبي وارتفاع «الرطوبة»

تسجل درجات الحرارة في محافظة بني سويف، 38 درجة مئوية، نهارًا، اليوم الإثنين، بتراجع نسبي درجة واحدة عن أمس الأحد، وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، في ظل موجة الطقس الحارة التي تشهدها المحافظة والتي تكون في ذروتها نهاراً حتى ساعات الليل، وسط اختفاء نسمات الهواء على الكورنيش، وإرتفاع معدلات الرطوبة، إلا أن درجات الحرارة تتراجع مع نهاية اليوم لتسجل 25 درجة تقريبًا.

درجة الحرارة اليوم في بني سويف

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة اليوم الإثنين، في بني سويف تصل إلى 38 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يتسبب في الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الطقس في بني سويف

وتشهد محافظة بني سويف استمرار الموجه الحارة والتي تمتد لعدة أيام، وتسببت في إحجام المواطنين عن السير نهارًا، للابتعاد عن أشعة الشمس، إضافة إلى الهرب للمصايف لنزول البحر والاستمتاع بمياهه.

حالة الطقس ليلاً في بني سويف

ويسود طقس مائل للحرارة ليلا، رطب على محافظة بني سويف، مع تراجع درجات الحرارة نسبيا، إلى جانب تراجع درجة الحرارة مع نهاية اليوم وفق خبراء الأرصاد، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجة الحرارة ببني سويف

يأتي ذلك مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، التي أعلنتها، حيث أعلنت استمرار ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات، ومنها بني سويف حيث يسود طقس حار رطب إلا أن هناك تراجعًا بمتوسط درجة أو إثنتين.