بني سويف ترفع درجة الاستعداد في كل القطاعات لمواجهة تقلبات الطقس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار رفع درجة استعداد القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث.

محافظ بني سويف: رفع درجة الاستعداد في كل القطاعات

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى رفع درجة الاستعداد في كل القطاعات، في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية خلال 48 ساعة، تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وذلك بسبب وجود منخفض جوى متمركز على شرق البحر المتوسط

مراجعة خطة استعدادات محافظة بني سويف للتعامل مع فصل الشتاء

وأكد محافظ بني سويف على مراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، موجها باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

استعداد شركة المياه للتعامل مع موسم سقوط الأمطار

وأوضح المحافظ " جرى تكليف مسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة".