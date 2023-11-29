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وزير خارجية الصين: نرفض التهجير القسري لأهالي غزة.. واستئناف القتال يؤدي لنكبة

كتب:

أحمد شوقي
10:21 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الصيني وانج يي

وزير الخارجية الصيني وانج يي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن استئناف القتال في قطاع غزة سيؤدي إلى نكبة ستلتهم المنطقة بالكامل، وما حدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين طوال عقود، أثبت أن العنف لا يواجه بالعنف. 

الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين

وأضاف خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين خط أحمر، وأي خرق للقانون الدولي الإنساني، لا بد أن يدان فورا، وهذا اختبار لضمائرنا.

وأوضح أن الهدنة يجب أن تكون فاتحة خير لبدء التفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار، ويجب علينا حماية المدنيين بإجراءات أكثر صرامة، وهذا خط أحمر في القانون الدولي يجب ألا يُتجاوز.

تقديم مساعدات إنسانية إضافية لغزة

وأعلن وزير الخارجية الصيني، رفضه التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية عاجلة إلى القطاع، وشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة بإجراءات أكثر قوة، مسجلًا اعتراضه على العقاب الجماعي الذي يطال شعب غزة.

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بقلم أحمد شوقي