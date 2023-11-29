يستضيف المتحف اليوناني الروماني فعاليات اليوم الثقافي الهندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع مركز مولانا ازاد الثقافي والسفارة الهندية بالقاهرة، تحت إشراف الإدارة العامة للعلاقات العامة بالقطاع بالتعاون مع المتحف اليوناني الروماني.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط التسجيل في اليوم الثقافي الهندي بالمتحف اليوناني الروماني، حسبما أعلنته إدارة المتحف في بيان رسمي لجميع الزائرين تشجيعا لهم.

رابط التسجيل في اليوم الثقافي الهندي بالمتحف اليوناني الروماني

ويتاح رابط التسجيل في اليوم الثقافي الهندي بالمتحف اليوناني الروماني من هنا، والذي يأتي احتفالاً بمرور خمسة وسبعون عاما على العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند.

تفاصيل اليوم الثقافي الهندي بالمتحف اليوناني الروماني

وأكدت إدارة المتحف اليوناني الروماني أنه لمن يرغب للحضور يرجى التسجيل من خلال اللينك المذكور مسبقا.

وللمشاركة في جلسة اليوجا يرجى إحضار سجادة اليوجا الشخصية، علما بتوفر عدد محدود منها بالمتحف.

وأشاروا إلى أن حضور الفعالية لا تتضمن زيارة قاعات عرض المتحف.