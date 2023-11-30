خصم 30%.. أماكن بيع الأرز بأسعار مخفضة في الدقهلية

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أماكن منافذ بيع الأرز ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمحافظة الدقهلية، بخصومات تصل إلى 30% بعد أن جرى توفير هذه السلعة الأساسية داخل نحو 20 منفذا.

تخفيضات على أسعار الأرز بالدقهلية

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» إنه جرى توفير عدة منافذ من أجل بيع الأرز والسلع، بتخفيضات وصلت ما بين 15% إلى 30% في مختلف الإدارات التابعة للمديرية داخل 20 إدارة، وهي كالتالي:

- منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وبلغت 11 منفذا منهم منافذ أمان في مركز المنصورة وفي مركز طلخا وفي مركز السنبلاوين وفي المطرية

- 14 سيارة متنقلة من الشباب الخريجين في مختلف المراكز التابعة للمحافظة من ضمنها المنصورة والسنبلاوين والمطرية وشربين وطلخا.

وأعلنت محافظة الدقهلية أنه بجانب المنافذ المتوفرة يجري فتح 19 معرضًا بمختلف مراكز المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرضًا لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% و30% لبعض السلع والمنتجات.

وأشارت إلى أنه جرى فتح عدة منافذ من أجل بيع الأرز والسلع الغذائية بتخفيضات من ضمنها:

- منفذ بيع السلع الغذائية في شارع الجيش أمام مبني حي شرق المنصورة

- منفذ بيع السلع الغذائية في شارع عبد السلام عارف بالمنصورة

- منفذ بيع السلع الغذائية في مركز ومدينة السنبلاوين

- منفذ بيع السلع الغذائية بتخفيضات في جامعة المنصورة

وأوضحت أن عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل منتجات الأرز والمكرونة والسكر والزيت وكافة السلع الأساسية.