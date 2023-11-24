5 عروض من «العربية للتصنيع» على الأجهزة المنزلية في تخفيضات الجمعة البيضاء

طرحت الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الإلكترونيات، 5 عروض تخفيضات على الأجهزة والمستلزمات المنزلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، ضمن مشاركتها في تخفيضات الجمعة البيضاء.

عروض «العربية للتصنيع» في تخفيضات الجمعة البيضاء

وضمت العروض التي طرحتها «العربية للتصنيع»، على الأجهزة والمستلزمات المنزلية، تليفزيونات، وغسالات، وبوتاجازات، وثلاجات، و«ميكروويف» ومروحة، ودفاية، ومبرد مياه، وسخانات، وجاءت أبرز العروض كالآتي:

العرض الأول

1- ثلاجة 18 قدما.

2- غسالة 8 كيلو.

3- ميكروويف 38 لترا.

4- بوتاجاز 90 سنتيمترا.

وتبلغ قيمة العرض الأول قبل الخصم 82 ألفا و508 جنيهًا، ومتاح حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري بقيمة 70 ألفًا و800 جنيه، بتخفيض قدره 11 ألفًا و708 جنيهات.

العرض الثاني

1- ثلاجة 16 قدما.

2- غسالة 8 كيلو.

3- ميكروويف 25 لترا.

4- بوتاجاز.

وتبلغ قيمة العرض الثاني قبل الخصم 65 ألفا و900 جنيه، على أن يُتاح التخفيض حتى نهاية الشهر الجاري بقيمة 56 ألفا و900 جنيه.

العرض الثالث

1- ثلاجة 395 لترا.

2- غسالة 8 كيلو.

3- ميكروويف 25 لترا.

4- بوتاجاز.

وتبلغ قيمة العرض الثالث قبل الخصم 60 ألفا و390 جنيهًا، على أن تبلغ قيمة العرض خلال التخفيض 51 ألفًا و900 جنيه.

العرض الرابع

1- مروحة 16 بوصة.

2- مكنسة 2200 وات.

3- شاشة بلوتو 43.

وتبلغ قيمة العرض الرابع قبل الخصم 17 ألفًا و410 جنيهات، وتبلغ القيمة خلال تخفيضات الجمعة البيضاء 14 ألفًا و100 جنيه.

العرض الخامس

1- مروحة 18 بوصة.

2- مبرد مياه هوم.

3- دفاية 3 شمعة 1500 وات.

وتبلغ قيمة العرض قبل الخصم 7040 جنيهًا، وتبلغ القيمة خلال فترة التخفيض 4830 جنيهًا.

معرض منتجات مصنع الإلكترونيات

يذكر أن تلك العروض متوفرة في منفذ بيع المنتجات المدنية لـ مصنع الإلكترونيات في شارع مكرم عبيد في مدينة نصر، مع إتاحة الاستفسار عن العروض على الخط الساخن رقم 19201، أو عبر خط الواتس آب على رقم «01030084511».