عضو بـ«الغرف التجارية»: تخفيضات تصل لـ70% على الملابس في «الجمعة البيضاء»

أعلنت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، عن شعبة الملابس الجاهزة، تخفيضات كبيرة في الأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 70%، غدًا، المعروفة باسم «الجمعة البيضاء»، بمشاركة العديد من المحال التجارية لبيع المنتجات بأسعار تنافسية.

انتعاش حركة بين الملابس في الشتاء

وقالت «هيكل»، لـ«الوطن»، إنّ الموسم الشتوي الجديد يشهد انتعاش حركة البيع؛ لتعدد المناسبات والأعياد في فصل الشتاء، التي تبدأ بالاحتفال بعيد الميلاد ثمّ عيد الفطر.

الملابس الشتوية

أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ سوق الملابس الشتوية يتوافر فيه كل أنواع وأذواق المواطنين باختلاف فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية، وسيجد الجميع مبتغاه بلا استثناء، مشددة على أنّ أسعار المنتجات ستكون مناسبة للجميع «السوق المصرية سيكون به وفرة في المعروض».

وأشارت إلى أن تخفيضات، غدًا الجمعة، تضم مشاركة العديد من محال الملابس وبشكل حر تمامًا، موضحة أنّ لن يتم إجبار أي محال تجارية للمشاركة في التخفيضات التي ستصل نسبتها لـ70% على الملابس.

وتابعت: «لدينا رقابة قوية بالأسواق، وفي حال اشترى شخص أي شيء وفيها مشكلة يقدر يرجعها بالفاتورة وياخد حقه، السوق فيه الكثير من الخامات المتنوعة والتي تلبي احتياجات الجميع على حسب دخول الأفراد».