مدير الهلال الأحمر بالعريش: مساعداتنا لغزة لم تتوقف منذ 7 أكتوبر

قال الدكتور خالد زايد، مدير فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إنّ الهدنة على مدار 6 أيام مضت ساهمت في دخول إعداد مضاعفة من المساعدات سواء الطبية أو الغذائية وصل جزء كبير منها إلى شمال غزة.

وأضاف زايد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المساعدات لم تتوقف منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أنّ أول شحنة تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني في 8 أكتوبر بعد ساعات قليلة من المغرب، وقبل استهداف محيط معبر رفح من الجهة الفلسطينية.

زايد: سلمنا أكثر من 20 ألف طن مساعدات

وأوضح خالد زايد، أنّ الهلال الأحمر المصري سلم الهلال الأحمر الفلسطيني ما يزيد على 20 ألف طن من المساعدات بينها مساعدات طبية وغذائية إلى جانب كميات كبيرة من المياه.

وأضاف: «تسلمنا المساعدات من التحالف الوطني وأيضا مؤسسة حياة كريمة إلى جانب مساعدات وصلت عبر مطار العريش من الدول الصديقة العربية، وإعادة تصنيفها في المخازن الاستراتيجية ونقلها إلى معبر رفح لمساعدة الأشقاء في غزة».

وأشار زايد إلى أنّ فرق الهلال الأحمر لا تزال مستمرة في عملها مقسمة بين فرق تستقبل المساعدات في مطار العريش، وأخرى في ساحة الصالة المغطاة بمدينة العريش إلى جانب فرق في المخازن الاستراتيجية تعمل على فرز المساعدات وتصنيفها أولًا بأول، وفرق طبية داخل معبر رفح؛ لتقديم المساعدات الطبية.