حفلات مسائية وبرامج ترفيهية.. شواطئ مرسى علم تجذب السائحين (صور)

جذبت شواطئ مرسى علم آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات في أجواء ليلية على ضوء القمر تزامنا مع ليلة منتصف شهر جماد الأول، والسهر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في أجواء خريفية معتدلة على شواطئ مرسى علم.

سياح على شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنّ شواطئ مرسى علم جذبت السياح الأجانب إذ استقبلت خلال 72 ساعة الماضية ما يقرب من 15 ألف سائح أجنبي ضمن 23 ألف سائح من المقرر وصولهم إلى الأسبوع الجاري، مؤكدًا تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السياح الأجانب استمتعوا بالسهر على الشواطئ حتى الساعات الأولى من الصباح.

برامج ترفيهية للسياح على الشواطئ

وأوضح عثمان أنّ الفنادق تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب السياح وعمل رحلات سياحية وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات مسائية ومهرجانات الشواطئ بصفة يومية؛ لتنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأكد عثمان توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا على رأسهم ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج.