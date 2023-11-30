أستاذ بجامعة بورسعيد: يجب تعميم سياحة مراقبة الطيور في المحافظة

طالبت الدكتورة إيمان الغزاوي مدرس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية تربية نوعية بجامعة بورسعيد، بتعميم سياحة مراقبة الطيور ضمن سياحة اليوم الواحد التي تشتهر بها المحافظة مؤخرا.

سلوكيات التعامل مع الطيور

وأوضحت «الغزاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن تنظيم رحلات ضمن رحلات اليوم الواحد إلى أماكن تجمع الطيور المهاجرة، ويتم خلالها تعريف المواطن بالسلوكيات الخاصة بالتعامل مع الطيور البرية والحفاظ على التوازن البيئي لها، وأيضا ضمن الوعي البيئي والثقافات للتعامل معها.

التنشيط السياحي

وأكدت أن الهدف من ذلك هو التنشيط السياحي ونشر الوعي بكيفية التعامل مع الكائنات والطيور البرية والاستفاد من كمية الطيور التي تمر على بورسعيد ومصر بصفة عامة، كمعبر لهم خلال فترة الخريف إلى الربيع، وتساهم في الترويج السياحي لمشاهدة ومراقبة الطيور.

محمية أشتوم الجميل

وقالت أستاذ تكنولوجيا التعليم إن محافظة بورسعيد يهاجر إليها حوالي 200 طائر إلى داخل محمية أشتوم الجميل وملاحات بورفؤاد، ويمكن الاستفادة بإقامة فعاليات خاصة بمصوري الطيور والبيئة.

ولفتت إلى أنها تشارك في مهرجان مراقبة الطيور للعام الثاني على التوالي، بمعرض تغريدات برية الذي تم افتتاحه من قبل جامعة بورسعيد برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.