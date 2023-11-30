موعد إجراء قرعة الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2024

تغلق وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، علما بأنه فتح باب التقدم من يوم الثلاثاء الموافق 14 من ذات الشهر.

موعد إجراء قرعة الفائزين بحج الجمعيات الأهلية

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريح خاص لـ «الوطن»، عن موعد إجراء قرعة الفائزين في حج الجمعيات، قائلا إنه سيكون خلال الأيام القلائل المقبلة، معلنا عن موعد ظهور نتيجة القرعة وسيكون ذلك في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

الإجراءات المنظمة للقرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج

وأوضح المصدر خلال حديثه، عن الإجراءات المنظمة لقرعة حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، وهي:

- توزع حصة الجمعيات الأهلية بكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات وهذا وفقا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجا.

- تجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزيا برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلي كل محافظة.

- يلتزم العضو بعد فوزه بالقرعة بالخضوع لكشف طبي من خلال المستشفات التي تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك.

- يتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء مناسك الفريضة حرصاً على سلامة الحجاج.

- لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو لوريثها للغير إلا في حالة تنازل الأبناء لأحد الوالدين.

- يقوم الحاج بإيداع تكلفة الرحلة وفقا للأسعار المحددة والمعلن عنها من المؤسسة في حينه وتسدد تكلفة الحج بعد أسبوع كحد أقصى من ظهور نتيجة القرعة.

- التأكيد على قيام الحاج نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى بسداد رسوم الرحلة.

- يتم تسليم المديرية أصل قسيمة الإيداع الدالة على السداد خلال 48 ساعة من السداد كحد أقصى مع الاحتفاظ بصورة منها معتمدة ومختومة من المديرية.