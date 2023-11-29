دعونا نكون صوتا قويا لهذا الشعب.. رسالة «حياة كريمة» في يوم التضامن مع فلسطين

أكدت مؤسسة حياة كريمة، تضامنها مع الفلسطيني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية قالت فيه: «في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نجّزم على وحدتنا في الدفاع عن العدالة والسلام، دعونا نكون صوتًا قويًا وداعمًا لشعب فلسطين».

دعم القضية الفلسطينية

ونظمت حياة كريمة، عددا من المؤتمرات على مدار الأيام الماضية لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام في إطار دور مبادرة حياة كريمة التوعوي واستمرارا لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق مع تواصل المبادرات التوعوية.

وتستهدف المؤسسة عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية؛ للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها شعبًا وقيادة جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة.

جهود حياة كريمة في دعم فلسطين

يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، فضلًا عن تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.