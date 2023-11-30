هنا الزاهد في العمرة بصحبة والدتها: لسه فيه حاجات جميلة مستنياني (صور)

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة والدتها وهما تؤديان مناسك العمرة.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة وهي ترتدي عباءة سوداء وبجوارها والدتها ترتدي عباءة بيضاء.

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة

وكانت هنا الزاهد أعلنت أمس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام أداءها مناسك العمرة قائلة: بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكد لي فيها بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق، الحمد لله رب العالمين.

انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي

وأعلنت هنا الزاهد، منذ أيام عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انفصالها عن الفنان أحمد فهمي قائلة: «الحمد لله، تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».