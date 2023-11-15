بعد خبر انفصالهما.. أعمال جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي

أعلنت الفنانة هنا الزاهد منذ قليل، انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، بشكلٍ رسمي، بعد مرور 4 سنوات على زواجهما، وذلك عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرزها الأعمال الفنية التي جمعت أحمد فهمي وهنا الزاهد

فيلم «مستر إكس»

وشاركت هنا الزاهد مؤخرا، أحمد فهمي، في فيلم «مستر إكس»، الذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائية، وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، وضم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وكتب أحمد فهمي بعد أيام من عرض الفيلم عبر إنستجرام: «أنا اللي مبسوط جدا إني اشتغلت معاكي يا حبيبتي، وإن شاء الله نكسر الدنيا زي كل الحاجات اللي اشتغلناها سوا، وأنتي دايما إضافة قوية وكبيرة لأي عمل».

مسلسل «الواد سيد الشحات»

كما تعاون الثنائي هنا الزاهد و أحمد فهمي في رمضان 2019 من خلال مسلسل «الواد سيد الشحات» من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.

مسلسل حلوة الدنيا سكر

وقدمت الفنانة هنا الزاهد مؤخرا، أولى بطولاتها المطلقة، مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي ينتمي إلى نوعية الحكايات المنفصلة، وحقق نجاحا كبيرا.

وحرص أحمد فهمي، على مساندة «هنا»ـ من خلال ظهوره معها في عدد من المشاهد في قصة «لو كنت يوم أنساك».

المسلسل الإذاعي «عربي وإنجليزي»

كما شارك الثنائي، في المسلسل الإذاعي «عربي وإنجليزي»، والذي جرى عرضه في الموسم الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك معهم عدد من الفنانين، منهم عمر عبد العزيز ودعاء رجب.