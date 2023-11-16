أشهر حالات انفصال نجوم الفن لعام 2023.. آخرهم هنا الزاهد وأحمد فهمي

أعلن عدد من نجوم الفن مؤخرا انفصالهم بشكل نهائي، بعد زواج استمر لسنوات، دون إعلان سبب الانفصال الحقيقي، كان آخرهم الفنانة هنا الزاهد و أحمد فهمي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز حالات الانفصال:-

هنا الزاهد وأحمد فهمي

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي بشكلٍ رسمي، وذلك بعد مرور 4 سنوات على زواجهما.

بسمة بوسيل وتامر حسني

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل اليوم الخميس 27 أبريل، عن انفصالها بشكل رسمي عن الفنان تامر حسني، وعلقت قائلة: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب».

المطربة بوسي مع رجل الأعمال هشام ربيع

أكد رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن زوجته المطربة بوسي، وشدد هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شيء بينهما بالود.

ابنة الفنانة هيفاء وهبي

أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي انفصالها رسميا من زوجها رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز بعد زواج استمر 13 عاما وأنجبت زينب فياض من شعبان فواز ابنتيها.