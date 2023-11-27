هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، صورة لها خلال أدائها مناسك العمرة.

وعلقت هنا الزاهد: «بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكد لي فيها بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق، الحمد لله رب العالمين».

هنا الزاهد تعلن انفصالها عن أحمد فهمي

وأعلنت هنا الزاهد منذ أيام عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، انفصالها عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت هنا الزاهد: «الحمد لله، تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».