تراجع سعر البصل والطماطم اليوم في الأسواق المحلية.. الكيلو بكام؟

سجل سعر الطماطم اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، وعدد كبير من الخضراوات، تراجعاً ملحوظاً، وتختلف قيمة التراجع من نوع لأخر، في ظل وجود معروض جيد من الخضراوات في الأسواق، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق المصرية

وانخفضت أسعار الخضراوات بأنواعها المختلفة اليوم الخميس بالنسبة للمستهلك، كما تراجع سعر البصل اليوم في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، حيث سجل متوسط سعر كيلو البصل نحو 25.16 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 1.45% ، ويختلف سعر الخضراوات بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك وفقاً بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البصل اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو البصل نحو 25.16 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 1.45%

- سجل متوسط سعر الملوخية في الأسواق نحو 10.76 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 2%.

- سجل متوسط سعر كيلو الفلفل الحامي نحو 14.15 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 4.71%.

- سجل متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 13.2 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 1.42%.

سعر الطماطم اليوم في الأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 10.16 جنيها، بتراجع كبير يقدر بنحو 8.72%.

- سجل متوسط سعر البطاطس نحو 17.8 جنيها، بتراجع كبير يقدر بنحو 7.44%.

- سجل متوسط سعر كيلو القرنبيط نحو 16.09 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 5.69%.

- سجل متوسط سعر كيلو البطاطا نحو 7.2 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 5.39%.

- سجل متوسط سعر كيلو البسلة نحو 24.92 جنيها، بتراجع طفيف يقدر بنحو 1.5%.