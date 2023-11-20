أبرزها «الطماطم والملوخية».. تراجع أسعار عدد من الخضراوات بالأسواق

نشرت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار عدد من الخضراوات في الأسواق اليوم الإثنين، كان من أبرزها الطماطم والليمون البلدي والملوخية، وغيرها من المنتجات التي يكثر الطلب عليها خلال الفترة الراهنة من كل المنازل المصرية.

انخفاض أسعار الطماطم 15%

وأوضحت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والدولية، أن أسعار الطماطم قد انخفضت في الأسواق خلال الفترة الماضية بواقع 1.95 جنيه للكيلو، وهي نسبة انخفاض وصلت لـ15.46% من السعر الذي كانت تباع به سابقا، مشيرة إلى أن سعر الكيلو من الطماطم بات يباع في الأسواق بسعر 10.66 جنيه للكيلو.

وأكدت البوابة كذلك انخفاض أسعار الليمون البلدي في الأسواق، حتى بات يباع بسعر 12.88 جنيه للكيلو، بانخفاض وصل لـ3.14 جنيه من السعر السابق له، ووصلت نسبة الانخفاض لـ19.6%، أما عن الملوخية فقد انخفضت هي الأخرى بواقع 3.33 جنيه للكيلو، حتى وصلت نسبة الانخفاض لـ27.21%، وباتت تباع بسعر 8.91 جنيه للكيلو الواحد.

أما عن الكوسة فقد انخفضت اليوم بواقع 1.3 جنيه للكيلو، حتى باتت تباع بسعر 12.42 جنيه للكيلو، وانخفض الكرنب كذلك بمعدل 1.97 جنيه حتى بات يباع بسعر 18.16 جنيه للكيلو، وبلغت نسبة الانخفاض 9.55%.