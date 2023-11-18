انخفاض أسعار الطماطم اليوم في الأسواق بسبب العروة الشتوية

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الطماطم اليوم تسجل في الأسواق المصرية هبوطاً جديداً، بعد أن تراجع سعر كيلو الطماطم أمس الجمعة في ظل أن وصلت قيمة الانخفاض اليوم إلى 12 جنيها، بسبب العروة الجديدة ووفرة المعروض في كل الأسواق مع استمرار إقبال المواطنين على الشراء بشكل يومي.

أسعار الطماطم اليوم

وأضاف أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الطماطم اليوم تتراوح ما بين 3.5 و6.5 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8 و14 جنيها، كما يتراوح سعر الجزر ما بين 4 و9 جنيهات، ويتراوح سعر البصل ما بين 15 و20 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 5.5 و8.5 جنيها البسلة ما بين 10 و22 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وتابع بأن سعر السبانخ يتراوح ما بين 10 و12 جنيهًا بينما يتراوح سعر الملوخية ما بين 3 و5 جنيهات، ويتراوح سعر الفلفل الأبيض ما بين 2.5 و3.5 جنيه، كما يتراوح سعر الثوم اليوم السبت ما بين 20 و40 جنيها.