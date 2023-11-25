انخفاض أسعار الطماطم والخيار اليوم في الأسواق المحلية

سجّل سعر الطماطم وعدد كبير من الخضراوات اليوم السبت، انخفاضاً ملحوظاً يختلف من نوع لآخر، في الأسواق والمحال، مع وجود معروض جيد من الخضراوات، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الطماطم اليوم بالأسواق المصرية

وانخفضت أسعار السلع من الخضراوات بأنواعها المختلفة اليوم السبت، في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، وسجل متوسط سعر كيلو الطماطم في الأسواق نحو 10 جنيهات، بتراجع يقدر بنحو 11.82%، ويختلف سعر الخضراوات بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك وفقاً بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البصل اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو الطماطم في الأسواق نحو 10 جنيهات، بتراجع يقدر بنحو 11.82%.

- سجل متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي نحو 14.43 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 0.48%.

- سجل متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 18 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو البامية نحو 34.83 جنيه.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

- سجل متوسط سعر القرنبيط نحو 16 جنيها، بتراجع كبير يقدر بنحو 5.6%.

- سجل متوسط سعر كيلو البطاطا نحو 6.48 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 10.12%.

- سجل متوسط سعر كيلو الخيار الصوب نحو 12 جنيها، بتراجع كبير يقدر بنحو 2.03%.

- سجل متوسط سعر كيلو الليمون البلدي نحو 14 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 3.91%.

- سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر نحو 18.2 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 11.82%.