محتجزة إسرائيلية توجه «تحية عسكرية» للفصائل الفلسطينية (فيديو وصور)

ظهرت محتجزة إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، وهي توجه «تحية عسكرية» لأعضاء الفصائل الفلسطينية أثناء ركوبها سيارة دفع رباعي تابعة للصليب الأحمر، خلال صفقة تبادل المحتجزين بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية ضمن الصفقة السادسة من صفقات التبادل التي تم فيها الإفراج عن 14 شخصا، بحسب فيديو نشرته الفصائل.

الليلة متأكد بأنه نتنياهو بينجلط pic.twitter.com/x3eVnOMaiQ — الداعية محمود الحسنات (@mahmoudalhsanat) November 30, 2023

الإفراج عن 60 فلسطينيا

وذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، صباح اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن 30 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

استشهاد 15 ألف فلسطيني

وتمت 6 صفقات لتبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك بعد هدنة بدأت بعد 48 يوما من القصف المتبادل، الذي استشهد فيه 15 ألف فلسطيني حتى الآن، خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

بداية الهدنة

وبدأت الهدنة الجمعة الماضية، في ظل محاولة من مختلف الأطراف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، فيما وصلت الخسائر في صفوف الإسرائيليين إلى 1540 شخصا، بينهم 395 جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

كما أفرجت إسرائيل عن الشابة الفلسطينية الناشطة، عهد التميمي، صباح اليوم الخميس ضمن الصفقة السادسة للإفراج عن المحتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهدنة المبرمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفقا لـ «القاهرة» الإخبارية.