عاجل.. قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة انقطاع المياه عن مناطق «عمرو بن العاص2، وصلاح أبو حسين 3، والمنشية»، لمدة 8 ساعات، بدءًا من العاشرة مساء غدٍ الجمعة، وحتى السادسة صباح السبت، 2 ديسمبر الجاري.

قطع المياه بمنشأة البكاري

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه في بيان إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر 4p0 مم بشارع منشأة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيانها، توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.