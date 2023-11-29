«الخدمات الطبية»: فحص 332 عاملاً بالكهرباء في قافلة الجيزة

كشفت الخدمات الطبية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن فحص 332 عاملاً من العاملين بالكهرباء بمحافظة الجيزة، وذلك خلال قافلة طبية نظمتها الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إن القافلة ضمت فريقاً طبياً متكاملاً من أطباء وصيادلة وفنيين، حيث تم الكشف على العاملين في مختلف التخصصات، مثل الباطنة، والجراحة، والأسنان، والعظام، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة.

وأضافت أن القافلة قدمت خدمات طبية مجانية للعاملين، شملت الفحوصات الطبية، وصرف الأدوية، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة.

وأوضحت الشركة أن القافلة تأتي في إطار حرصها على رعاية العاملين وتوفير الرعاية الصحية لهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لافتة إلى أن الشركة تنظم بشكل دوري قوافل طبية للعاملين في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تقديم الرعاية الصحية لهم.