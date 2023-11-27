مسوغات تعيين المعلمين الجدد في إدارات الجيزة التعليمية

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، 12 إجراء كمسوغ لتعيين المعلمين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم للدفعة الأولى، تمهيدا لبدء تسكين المعلمين بالمدارس الواقعة بنطاق الإدارات التعليمية بالجيزة.

مسوغات تعيين المعلمين للتسكين بالمدارس

وتضمن مسوغات التعيين ما يلي:

- أصل شهادة المؤهل العلمي

- المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية

- شهادة الميلاد المميكنة

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صحيفة الحالة الجنائية

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث

- إقرار الذمة المالية

- استمارة «103 ع ح»

- استمارة فحص طبي من التأمين الصحي متضمنا اجتيار الكشف الطبي وتحليل المخدرات

- استمارة 105 تأمين ومعاشات

- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد

- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدرارات المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للاختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء

موعد توجه المعلمين بالمسابقة للتسكين بالإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، أنه بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فإنه سيتم بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، وذلك بالاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة المسكن عليها بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، والتوجه إلى الإدارة المقبول بها يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري.