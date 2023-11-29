محافظ الجيزة يكافئ مديري وحدات حماية الطفل

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من مديري وحدات حماية الطفل الفرعية، بصرف مكافأة مالية نظير جهودهم في ملف القضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال بنطاق المحافظة وسرعة استجاباتهم للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000.

إخراج أجيال سوية ومسلحة بالمقومات اللازمة لبناء وتطوير مختلف قطاعات التنمية

وأشار محافظ الجيزة في بيان، إلى أن التكريم جاء فى ظل سياسة الدولة المصرية والتى تولى اهتماما بالغا بالنشئ وقضايا الطفل بهدف إخراج أجيال سوية ومسلحة بالمقومات اللازمة لبناء وتطوير مختلف قطاعات التنمية، مضيفًا بأن التكريم يعد تحفيز لمديري الوحدات لبذل المزيد من الجهد في هذا المجال وتنمية قدراتهم وزيادة رغبتهم في ابتكار حلول غير تقليدية لحماية حقوق الطفل.

إنقاذ حالات لأطفال ومتابعتهم لحين إستقرار حالاتهم وإخراجهم من دائرة الخطر

وحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، شمل القرار تكريم كلا من: شيماء السيد عبدالفتاح مدير وحدة أوسيم، وسونيا يونس خاطر مدير وحدة الصف، ومنى عبدالعال مدير وحدة العمرانية، ورانيا محمود موسى مدير وحدة إمبابة، وأسماء عبدالفتاح بكر مدير وحدة البدرشين، وابتسام الجندي مدير وحدة الهرم، وذلك لنجاحهم فى إنقاذ عدد من الحالات لأطفال ومتابعتهم لحين استقرار حالاتهم وإخراجهم من دائرة الخطر.

التوعية بكافة المستويات

فيما تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة فاعليات القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية المعتمدية بمركز كرداسة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحافظة الجيزة.