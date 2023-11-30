هل الفيروس المخلوي يصيب الكبار؟.. «العليا للفيروسات» توضح

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الفترة الحالية تشهد انتشار الفيروسات التنفسية نظرا للتقلبات والتغيرات التي تشهدها حالة الطقس، موضحا أنّ الانفلونزا هي الأكثر انتشارا بين المواطنين، يليها كورونا والفيروس المخلوي، لافتا إلى أنّ نسبة انتشار المخلوي أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي.

الإصابة بالفيروس المخلوي

وحول إمكانية إصابة الكبار بالفيروس المخلوي، أوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نسبة إصابة الفيروس المخلوي للكبار بسيطة جدا، وأن المعرضون للإصابة بالمخلوي من يعاونون من أمراض نقص المناعة وغيرها، مؤكدا أنّ المخلوي الأكثر انتشارا بين الأطفال.

نصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية

ونصح عضو العليا للفيروسات التنفسية، بضرورة اتباع مجموعة من النصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية على اختلاف أنواعاها، منها أنه الاهتمام بتناول الأغذية و المشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وضرورة الحصول على تطعيم الإنفلونزا الشتوية، والاهتمام بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، وعدم التهاون بتقلبات الطقس، واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للبرد.