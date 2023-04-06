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«العليا للفيروسات» تحذر المواطنين من الأتربة وتقلبات الطقس

كتب:

أحمد أبوضيف
06:18 ص | الخميس 06 أبريل 2023
كورونا

كورونا

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين الفترة الحالية والمقبلة، من تقلبات الطقس والرياح المحملة بالأتربة والغبار، خاصة المصابين بأمراض الجيوب الأنفية، مشددا على الالتزام بالبقاء في المنزل وارتداء الكمامة حال الخروج من المنزل.

مجابهة كورونا 

وأوضح رئيس «صحة النواب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد استقرار في نسب الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19، وأن هناك عدد من الحالات مصابة لكنها إصابات بسيطة  ليست شديدة، ولا توجد أي متحورات جديدة بفيروس كورونا في مصر، وأن هناك متابعة وترصد للوضع الوبائي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.