عضو «العليا للفيروسات» يحذر من تقلبات الطقس الحالية: ارتدوا الكمامة

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين من تقلبات الطقس في الفترة الحالية.

وأوضح أنه يجب على المصابين بأمراض الجيوب الأنفية ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للإنفلونزا.

وضع كورونا في الفترة الحالية

وبشأن كورونا، أوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الفترة الحالية تشهد نسب ضعيفة من الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي متحورات جديدة لفيروس كورونا.