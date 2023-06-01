«العليا للفيروسات»: الوضع الحالي لكورونا «مطمئن».. ولا توجد سلالات خطيرة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع الحالي لفيروس كورونا «مطمئن» ولاتوجد أي أزمات بشأنه حتى الآن، والأمور تسير بشكل طبيعي وبصورة ممتازة دون رصد أي مشكلات، مضيفا أن هناك عدد من الإصابات بالفيروس ولكنها ضعيفة جدا وبسيطة الأعراض، ويجرى التعافي من الإصابة مباشرة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين حال الشعور بأي أعراض لمرض فيروس كورونا ضرورة استشارة الطبيب المختص وعمل الفحوصات اللازمة، وتجنب الحصول على أي أدوية أو مستحضرات طبية دون إذن الطبيب.

لا توجد سلالات أو طفرات خطيرة في مصر لفيروس كورونا

وأكد أن نتائج التتبع الجيني والتحليل الدوري لعينات كورونا لم تظهر حتى الآن وجود أي طفرات أو سلالات خطيرة لفيروس كورونا في مصر، وأن السلالات والطفرات الموجودة في مصر قديمة وليست جديدة وغالبيتها من سلالة أوميكرون، وهناك متابعة لحظية للوضع الوبائي في مصر.