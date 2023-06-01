رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«العليا للفيروسات»: الوضع الحالي لكورونا «مطمئن».. ولا توجد سلالات خطيرة

كتب:

أحمد أبوضيف
09:11 ص | الخميس 01 يونيو 2023
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع الحالي لفيروس كورونا «مطمئن» ولاتوجد أي أزمات بشأنه حتى الآن، والأمور تسير بشكل طبيعي وبصورة ممتازة دون رصد أي مشكلات، مضيفا أن هناك عدد من الإصابات بالفيروس ولكنها ضعيفة جدا وبسيطة الأعراض، ويجرى التعافي من الإصابة مباشرة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين حال الشعور بأي أعراض لمرض فيروس كورونا ضرورة استشارة الطبيب المختص وعمل الفحوصات اللازمة، وتجنب الحصول على أي أدوية أو مستحضرات طبية دون إذن الطبيب.

لا توجد سلالات أو طفرات خطيرة في مصر لفيروس كورونا

وأكد أن نتائج التتبع الجيني والتحليل الدوري لعينات كورونا لم تظهر حتى الآن وجود أي طفرات أو سلالات  خطيرة لفيروس كورونا في مصر، وأن السلالات والطفرات الموجودة في مصر قديمة وليست جديدة وغالبيتها من سلالة أوميكرون، وهناك متابعة لحظية للوضع الوبائي في مصر.

اقرأ المزيد:

«الصحة العالمية»: 2.3 مليون إصابة بفيروس كورونا و15 ألف وفاة خلال 28 يوما

وزير الصحة: خروج «كورونا» من تصنيف الجائحة نجاح جديد لـ«الصحة العالمية»

«معلومات الوزراء»: تسرب مليار طفل من التعليم بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا

«الصحة العالمية»: نهاية حالة الطوارئ لـ«كورونا» لا تعني انتهاءه
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.