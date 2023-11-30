سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 30-11-2023 في البنوك المصرية

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن ثبات سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 30-11-2023 في البنوك، ليحقق استقرارا مستمرا طوال فترة كبيرة، إذ بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وفقا لما للأسعار الرسمية المعلنة عبر موقعه الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 30-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.39 جنيه بيعاً و 8.38 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.41 جنيه شراء أما سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

- وعن سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة 8.42 جنيه للبيع و 8.38 جنيه للشراء.