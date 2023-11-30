افتتاح منفذ «حياة كريمة» في جامعة حلوان لخدمة المجتمع

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، منفذ مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعة، بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات التي تقدمها المؤسسة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بما يحقق التنمية المستدامة.

وشهد رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات ملتقى تعزيز قيم العمل التنموي الذي عقد بمجمع الفنون والثقافة، بالتعاون بين قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة حياة كريمة، تحت ريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، وبحضور الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، الدكتور خالد جمال رئيس قطاع المتطوعين والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة، الدكتور أحمد فرغلي منسق عام محافظة القاهرة، الدكتورة شيماء زعتر مسؤول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة محافظة القاهرة، العقيد أحمد بهجت مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة محافظة القاهرة.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أنّ مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2019، موجّها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنّه لشرف لجامعة حلوان استضافة منفذ من منافذ مبادرة مهمة إنسانية كمبادرة حياة كريمة تهدف لتطوير القرى الأكثر احتياجا، مشددا على أهمية مشاركة الجميع في نجاح المبادرات الإنسانية والاجتماعية، خاصة من قبل طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، كونهم خط الدفاع الأول في نشر الوعي وتقديم المساعدة داخل مجتمعاتهم.

ولفت إلى رغبة الجامعة في إطلاق مشروع مشترك مع «حياة كريمة»، يهدف لوضع لوحة داخل كل منزل بتلك القرى، ونأمل أن يكون في كل قرية متحف لتجسيد صور الشخصيات والرموز الوطنية المصرية إسهامًا في نشر الوعي بتاريخ وأبطال مصر.

وأوضح قنديل أنّ جامعة حلوان أولت المبادرة اهتمامًا خاصًا منذ انطلاقها، حيث نظمت العديد من القوافل التنموية والتوعوية لبعض القرى الأكثر احتياجا كما ساهمت بفاعلية في محو الأمية، مؤكدا أنّ القيم التي تنص عليها الأديان هو أن يكون الشخص نافع، وتقديم المنفعة للبشرية، ومن متطلبات جامعة حلوان وأهدافها الرئيسية هو الدور المجتمعي والخدمة العامة.

واستكمل الدكتور قنديل كلمته للطلاب، قائلا: «يجب أن تعيش الواقع وتتحمل وتستلم مسؤوليتك كي تستطيع أن تكمل الحياة».