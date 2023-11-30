إعفاء بعض الطلاب من المصروفات.. قرار عاجل من «التعليم»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية، بمختلف المراحل التعليمية، وهذا استنادا على القرار الوزاري رقم 163 الخاص بتحديد الاشتراكات والغرامات والرسوم والخدمات الإضافية.

الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية، هي:

- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2022.

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

- أبناء المكفوفين.

- ذوو الاحتياجات الخاصة.

- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين.

- أبناء مصابي الثورة، بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.