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الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن بالضفة الغربية

كتب:

هانى حسن
09:23 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تشن حملة اعتقالات موسعة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، واندلعت مواجهات في المكان.

اعتقال شاب وسط المخيم

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد، من حارة الحدايثة وسط المخيم.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أفادت ب‏أن آلة الحرب الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

غارات الطائرات الحربية

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة، وذلك تزامنًا مع غارات الطائرات الحربية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.

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بقلم هانى حسن